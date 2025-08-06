Россияне массово устремились на отдых в Крым

Спрос на бронирование отелей в Крыму вырос в два раза по сравнению с 2023 годом

Россияне массово устремились на отдых на Крымский полуостров. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на аналитику сервиса онлайн-бронирования апартаментов «Островок».

По данным источника, спрос на бронирование отелей в Крыму летом 2025 года вырос в полтора раза по сравнению с 2024 годом и в два раза по сравнению с 2023 годом. Эксперты называют республику самым быстрорастущим туристическим направлением среди всех регионов России.

Отпуск в Крыму все чаще предпочитают семьи с детьми. Так, каждое третье бронирование на сезон включает одного ребенка или нескольких — 33 процента. В прошлом году доля отдыхающих с ребенком составляла 31 процент, в 2023 году — 29 процентов.

Наибольший спрос резервирования гостиниц зафиксирован на западном побережье полуострова: в Севастополе и Балаклаве. Число бронирований в Николаевке также увеличилось на 59 процентов, в городе Саки и Евпатории — на 40 процентов. Среди курортов южного побережья российские туристы выбирают Судак и Алушту. На востоке полуострова предпочитают отдыхать в городах Керчь, Судак и Феодосия.

Ранее россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью. В зависимости от отеля снижение цен в сравнении с августом может составить до 20-25 процентов. А водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав.