Водителей начнут лишать прав за одно нарушение на Крымском мосту

Водителей, пытающихся проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав

Водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Наказание за это нарушение решили ввести, поскольку все больше автомобилистов, в особенности жителей Крыма, пытаются проскочить пробку на мосту без очереди. Эта проблема особенно остро беспокоит других водителей в условиях увеличившегося летом турпотока на полуостров.

Уточняется, что штрафовать нарушителей трудно, поскольку перед досмотрами нет разметки.

4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов. Уточняется, что такая обстановка была не только со стороны Тамани, но и Керчи.