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09:39, 6 августа 2025Путешествия

Водителей начнут лишать прав за одно нарушение на Крымском мосту

Водителей, пытающихся проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Водителей, которые пытаются проскочить очередь на Крымском мосту, начнут лишать прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Наказание за это нарушение решили ввести, поскольку все больше автомобилистов, в особенности жителей Крыма, пытаются проскочить пробку на мосту без очереди. Эта проблема особенно остро беспокоит других водителей в условиях увеличившегося летом турпотока на полуостров.

Уточняется, что штрафовать нарушителей трудно, поскольку перед досмотрами нет разметки.

4 августа рекордная 35-километровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту — автомобили стояли в ожидании от трех до восьми часов. Уточняется, что такая обстановка была не только со стороны Тамани, но и Керчи.

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