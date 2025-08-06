Российская теннисистка высказалась о разнице в призовых у мужчин и женщин

Теннисистка Рахимова призвала поднять призовые в женском теннисе

Российская теннисистка Камилла Рахимова высказалась о разнице в призовых у мужчин и женщин. Своим мнением она поделилась на YouTube-канале Mr.Tennis.

«Если взять турниры "Большого шлема", то мужчины играют пятисетовые матчи. Мы как бы играем три сета. Ну, наверное, это тогда нормально, что у них больше призовые на обычных турнирах», — заявила она. Рахимова призвала поднять призовые на более мелких турнирах, где женщины за полуфинал получают 10 тысяч долларов, а мужчины за то же самое — 25 тысяч. При этом она отметила, что принимает ситуацию такой, какая она есть, потому что ничего не может сделать.

23-летняя Рахимова занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По информации WTA, она заработала более 560 тысяч долларов.

Ранее олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников выступил против равных гонораров в теннисе для мужчин и женщин. Он объяснил, что мужчины проводят на корте больше времени, а значит заслуживают большие гонорары.