Кафельников выступил против равных гонораров в теннисе для мужчин и женщин

Кафельников выступил против равных призовых в теннисе для мужчин и женщин

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников выступил против равных гонораров в теннисе для мужчин и женщин. Его слова приводит РИА Новости.

Кафельников заявил, что мужчины проводят на корте больше времени, а значит заслуживают большие гонорары. Он также посчитал, что призовые у теннисистов не могут стать равными и в будущем.

Ранее Кафельников заявил о деградации российского тенниса. «Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — отметил он.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Помимо олимпийского золота, он выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном.