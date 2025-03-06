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00:22, 6 марта 2025Спорт

Кафельников выступил против равных гонораров в теннисе для мужчин и женщин

Кафельников выступил против равных призовых в теннисе для мужчин и женщин
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BRIAN SNYDER / Reuters

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников выступил против равных гонораров в теннисе для мужчин и женщин. Его слова приводит РИА Новости.

Кафельников заявил, что мужчины проводят на корте больше времени, а значит заслуживают большие гонорары. Он также посчитал, что призовые у теннисистов не могут стать равными и в будущем.

Ранее Кафельников заявил о деградации российского тенниса. «Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — отметил он.

Кафельников — самый титулованный теннисист в истории России. Помимо олимпийского золота, он выиграл два турнира Большого шлема в одиночном разряде и четыре — в парном.

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