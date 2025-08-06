Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

ЦБ: Российский ВВП увеличился на 1,8 процента в апреле-июне

Темпы роста российской экономики в первом и втором кварталах 2025 года оказались ниже, чем ожидал Центробанк (ЦБ). Об этом говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.

В январе-марте ВВП РФ увеличился на 1,4 процента в годовом выражении вместо ожидаемых ЦБ двух процентов. В апреле-июне прирост национального валового продукта, согласно оперативным данным, составил 1,8 процента, хотя регулятор прогнозировал в этот период увеличение на 1,9 процента.

Резкое замедление темпов роста российской экономики фиксируется на фоне более быстрого, чем ожидалось, охлаждения спроса на внутреннем рынке, отметили в ЦБ. Особенно заметной динамика оказалась в потребительском секторе. На динамику ВВП также оказало влияние сокращение экспорта отечественной продукции за рубеж.

Аналитики Центробанка прогнозируют продолжение замедления роста российской экономики в третьем квартале. Согласно их прогнозу, ВВП РФ в июле-сентябре увеличится на 1,6 процента, а в октябре-декабре прирост окажется в околонулевом диапазоне (0-1 процент). Среднегодовой показатель в 2025-м, согласно оценке регулятора, составит 1-2 процента.

Если прогноз ЦБ сбудется, темпы роста российского ВВП замедлятся более чем вдвое по итогам этого года. Для сравнения, прирост валового продукта за 2024-й, по оценке Росстата, составил 4,3 процента. Об ухудшении ситуации в российской экономики говорят в том числе в Международном валютном фонде (МВФ). В организации отмечают, что охлаждение ВВП РФ в этом году окажется неизбежным после «перегрева» в 2024-м. В настоящее время практически все свободные ресурсы уже задействованы в ключевых отраслях, а проблема острого кадрового голода остается актуальной. На этом фоне предпосылок для снижения разрыва между спросом и предложением на внутреннем рынке остается все меньше. «Экономика России быстро замедляется, а риски растут», — резюмировали в МВФ.