Самолет спецпосланника Трампа вылетел из США

ТАСС: Самолет, на котором может находиться Уиткофф, вылетел из США

Воздушное судно, на борту которого, вероятно, находится спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Предположительно, в ходе своего визита спецпосланник президента США попытается убедить российского лидера согласиться на прекращение огня на Украине