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14:07, 6 августа 2025Мир

США направили самолет к российским ядерным базам

Newsweek: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Freer / wikipedia

Соединенные Штаты направили самолет-разведчик американских Военно-воздушных сил (ВВС США) Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии», — пишет издание, ссылая на данные портала Flightradar24.

Ранее в российском МИД заявили, что США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Россия не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ).

ЖЗЛ
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