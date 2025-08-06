США направили самолет к российским ядерным базам

Newsweek: США направили самолет к ядерным базам России в Мурманской области

Соединенные Штаты направили самолет-разведчик американских Военно-воздушных сил (ВВС США) Boeing WC-135 к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии», — пишет издание, ссылая на данные портала Flightradar24.

Ранее в российском МИД заявили, что США не заинтересованы в диалоге по стратегической стабильности, в связи с чем Россия не видит смысла в обсуждении возобновления ракетного договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ).