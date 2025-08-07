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00:36, 7 августа 2025Мир

Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о встрече Путина и Уиткоффа

Дмитриев: В отношениях России и США наблюдается прогресс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об итогах встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным. Он опубликовал свою реакцию на странице в социальной сети X.

«Комментарии по поводу "высокопродуктивной встречи" Стивена Уиткоффа с президентом Путиным. Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», — отметил Дмитриев.

Ранее в Белом доме заявили, что переговоры Путина и Уиткоффа прошли хорошо. Также по словам представителя американской администрации, Москва «стремится продолжать взаимодействие» с Вашингтоном.

Российский президент провел переговоры со спецпосланником Трампа в Кремле 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.

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