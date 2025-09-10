Путешествия
16:32, 10 сентября 2025Путешествия

Россиян предупредили о скрытых сборах на любимом курорте богачей

Россиянам напомнили о действующем на Мальдивах налоге на проживание в отелях
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Россиян предупредили о скрытых сборах на любимом курорте богачей — на Мальдивах действует налог в 6 долларов (около 500 рублей) за сутки проживания в отеле. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Также туристам из России напомнили о «скрытых» сборах и на других популярных направлениях. Исследование показало, что чаще всего соотечественники сталкиваются с дополнительными платежами в Малайзии (33 процента). С 2023 года в стране взимается налог в четыре доллара (около 332 рублей) за ночь проживания. На втором месте (30 процентов) — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где размер аналогичного сбора составляет от одного до шести долларов в сутки.

До 50 долларов (около 4,1 тысячи рублей) платят туристы за медицинскую страховку на Кубе. Ее наличие является обязательным требованием к отдыхающим, въезжающим в страну. Исследование показало, что в редких случаях (всего шесть процентов) россияне сталкивались со «скрытыми» платежами в Доминикане, где платили 10 долларов (около 832 рублей) за туристическую карту, и на Бали (3 процента) — на индонезийском острове соотечественники отдавали деньги за экономические сборы.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Избежать блокировки туристы могут только после оплаты налога в размере 38 процентов от стоимости смартфона.

