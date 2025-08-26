Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

Shot: Российские туристы остались без связи во время отдыха в Египте

Россияне массово остаются без связи во время отпуска в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отдыхающие на египетских курортах туристы пожаловались на блокировки их телефонов, несмотря на обещание властей о 90 дневном допуске к использованию российских смартфонов после приезда. Сим-карты так же не работают в роуминге. Связь пропадает и на тех носителях, с которыми россияне приезжали в страну и использовали в них египетские сим-картаы.

С проблемой столкнулись десятки граждан России, которые не первый раз отдыхают в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. По сообщению путешественницы Марии, отдыхавшей на курортах Ближнего Востока в 2023-м и 2025 году с разными телефонами, оба ее смартфона оказались заблокированы при третьем посещении страны. Чтобы они заработали, Марии необходимо оплатить штрафы — за старый около 1,2 тысячи рублей, за новый около 12 тысяч рублей.

Уточняется, что мобильную связь отдыхающим предлагают разблокировать в местных аэропортах, но из-за очередей туристы не успевают этого сделать. Также египтяне предлагают им приобретать модемы с 4G интернетом за 35 долларов (2,8 тысячи рублей), чтобы раздавать Wi-Fi на телефоны.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Избежать блокировки туристы могут только после оплаты налога в размере 38 процентов от стоимости смартфона.