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12:35, 24 июня 2025Путешествия

Российские туристы остались без связи в Египте из-за новых законов

Shot: Отдыхающие в Египте россияне не могут подключиться к интернету и Wi-Fi
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mohaned Abd el Ghany / Reuters

Россияне, прилетевшие на отдых в Египет, остались без сотовой связи и интернета из-за новых законов о смартфонах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Они также не смогут подключиться к Wi-Fi. Избежать блокировки туристы могут только после оплаты налога в размере 38 процентов от стоимости смартфона.

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По сообщениям отдыхающих, местные власти разрешают россиянам привезти один телефон бесплатно, а за другой просят налог. Также на устройствах с двумя сим-картами один из слотов блокируется сразу, если не произвести оплату.

Проблема касается в основном тех путешественников, кто бывал в Египте не один раз и имеет местную сим-карту. Однако те, кто приехал на отдых впервые, также пожаловались на лишение связи через три дня после прилета.

Ранее сообщалось, что россияне массово предпочли Турцию и Египет вместо курортов в Объединенных Арабских Эмиратов. Путешественники решают не рисковать отпуском из-за задержек авиарейсов после обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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