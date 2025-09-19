ВС России поставили новейшие «Панцири-СМД»

«Ростех»: Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России ЗРК «Панцирь-СМД»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Новейшие ЗРК получили систему управления огнем с многофункциональной радиолокационной и оптико-электрической системами. По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, данные комплексы показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

Ранее «Ростех» в Telegram насчитал не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны «Панцирь».

В июле госкорпорация заявила, что ЗРПК семейства «Панцирь» показали эффективность против любых беспилотников.