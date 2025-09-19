Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 19 сентября 2025Наука и техника

ВС России поставили новейшие «Панцири-СМД»

«Ростех»: Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России ЗРК «Панцирь-СМД»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России партию новейших зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» и партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Новейшие ЗРК получили систему управления огнем с многофункциональной радиолокационной и оптико-электрической системами. По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, данные комплексы показали высокую эффективность в ходе специальной военной операции.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее «Ростех» в Telegram насчитал не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны «Панцирь».

В июле госкорпорация заявила, что ЗРПК семейства «Панцирь» показали эффективность против любых беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

    С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

    Пугачеву захотели лишить многомиллионного дохода в России

    Обама заступился за резко высказавшегося о Кирке телеведущего

    Море у берегов Анапы очистили от мазута

    Надругавшийся над маленьким ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

    Капризов высказался об отказе от подписания нового контракта с «Миннесотой»

    В сети восхитились новой внешностью актрисы Ирины Горбачевой

    Мужчина с тремя видами рака перенес ампутацию пениса и удивил врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости