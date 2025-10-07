Путешествия
09:02, 7 октября 2025Путешествия

Бразилец описал дома в России фразой «у вас много богатых людей»

Алина Черненко

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Живущая в Европе россиянка показала ученику-бразильцу фотографии домов у себя на родине и раскрыла его реакцию. Впечатлениями иностранца она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что она продемонстрировала бразильцу фотографии дома, построенного в стиле венецианского палаццо в Симферополе, и дома в форме слона.

«Мне кажется, у вас много богатых людей в России, раз вы проектируете такие дома! У нас в Бразилии, если человек богат, то построит простой дом, абсолютно нормальный. У русских, видимо, фантазии хоть отбавляй!» — такими фразами описал увиденное ученик россиянки.

Кроме того, бразилец не сразу понял, зачем в России раньше вешали ковры на стены в квартирах. «Я думала, что его удивит и сервант. Но он сказал, что у его бабушки квартира выглядела похоже, только без ковров, но был большой сервант, где годами стояла красивая посуда», — отметила блогерша.

Еще одна вещь, которой поразился бразилец, — отсутствие в России решеток на окнах. «"У нас без решеток даже на третьем этаже страшно жить", — сказал он. Оказывается, в Бразилии уровень преступности выше, и безопасность — это необходимость», — подчеркнула автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в квартире европейца в Исландии и описала ее фразой «неужели люди так живут?» В частности, она удивилась, что местные жители снимают обувь в подъезде перед тем, как зайти в дом.

