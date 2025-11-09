Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 9 ноября 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

Минобороны сообщило о четырех сбитых БПЛА ВСУ над регионами России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«С 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Отмечается, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, один над Курским регионом, последний над Республикой Крым.

Ранее Минобороны сообщало, что за минувшую ночь над Россией были сбиты 44 украинских беспилотника. Больше всего беспилотников — 43 — были перехвачены и уничтожены над Брянской областью

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Раскрыто отношение москвичей к новогоднему оформлению столицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости