Появились подробности о сходе с рельсов поезда с сотнями пассажиров под Ульяновском

МЧС: Жертв при сходе с рельсов поезда в Ульяновской области нет

Жертв при сходе с рельсов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Челябинск, нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Информацию о числе пострадавших в ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что среди сотен пассажиров поезда могут быть раненые, однако официально эта информация не подтверждена.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. На месте работают экстренные службы. Причина произошедшего пока неизвестна.