Стало известно о пострадавших при сходе следовавшего в Москву поезда с сотнями пассажиров

РЕН ТВ: При сходе с рельсов поезда в Ульяновской области есть пострадавшие

Среди сотен пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Челябинск — Москва, есть пострадавшие. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Информация о числе пострадавших и характере их травм не приводится.

О происшествии с поездом Челябинск — Москва в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. Официальная информация о пострадавших уточняется. На место выехали экстренные службы.

Ранее в Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд № 6968, который следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Опрокидывания вагонов не произошло. В инциденте никто не пострадал.