Минобороны России сделало заявление после атаки ВСУ на Москву и Ленобласть

Минобороны России отчиталось об уничтожении 192 дронов ВСУ за ночь

В ночь на 3 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении Минобороны России, сделанном после отражения массированной атаки.

Как уточнили в ведомстве, украинские дроны уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при атаке беспилотников пострадали два человека. По его данным, над регионом сбили семь летательных аппаратов. Падение обломков зафиксировали в Всеволжском районе, в результате чего оказалась повреждена крыша неэксплуатируемого здания в промзоне поселка имени Морозова.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщил о четырех сбитых средствами ПВО дронах. Подробности о месте падения обломков глава столицы не уточнил.

