Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 3 апреля 2026

Минобороны России сделало заявление после атаки ВСУ на Москву и Ленобласть

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 3 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении Минобороны России, сделанном после отражения массированной атаки.

Как уточнили в ведомстве, украинские дроны уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что при атаке беспилотников пострадали два человека. По его данным, над регионом сбили семь летательных аппаратов. Падение обломков зафиксировали в Всеволжском районе, в результате чего оказалась повреждена крыша неэксплуатируемого здания в промзоне поселка имени Морозова.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщил о четырех сбитых средствами ПВО дронах. Подробности о месте падения обломков глава столицы не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok