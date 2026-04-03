Дрозденко: В Ленобласти при атаке беспилотников пострадали два человека

В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, было зафиксировано падение обломков во Всеволожском районе, повреждена крыша неэксплуатируемого здания в промзоне поселка имени Морозова.

«Два человека госпитализированы без угрозы жизни», — уточнил губернатор. Он добавил, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников.

В ночь на 3 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно около десяти взрывов.

