В российском городе прогремело около десяти взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно уже около десяти взрывов.
«По словам местных жителей, звуки взрывов раздались в северной и центральной части Великого Новгорода и соседних населенных пунктах около 02:30 ночи и продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении. Кроме того, были слышны и характерные звуки моторов беспилотников.
Пока официальная информация не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее Shot сообщал о нескольких взрывах в небе над Воронежем.