В российском городе прогремело около десяти взрывов

Shot: ВСУ пытаются атаковать Великий Новгород, прогремело около 10 взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ударить по Великому Новгороду. По данным Telegram-канала Shot, было слышно уже около десяти взрывов.

«По словам местных жителей, звуки взрывов раздались в северной и центральной части Великого Новгорода и соседних населенных пунктах около 02:30 ночи и продолжаются до сих пор», — говорится в сообщении. Кроме того, были слышны и характерные звуки моторов беспилотников.

Пока официальная информация не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Shot сообщал о нескольких взрывах в небе над Воронежем.