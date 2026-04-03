Россия
02:18, 3 апреля 2026Россия

Несколько громких взрывов прогремело над Воронежем

Несколько громких взрывов прогремело над Воронежем, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Несколько громких взрывов прогремело над Воронежем, сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что в пятницу, 3 апреля, около 02:00 слышали 3-4 взрыва в юго-западной части города. По их словам, в населенном пункте включили сирены воздушной опасности. Некоторые горожане заявили о вспышках в небе и звуке мотора.

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов, говорится в сообщении. Губернатор области Александр Гусев объявил тревогу в связи с угрозой удара БПЛА и попросил жителей укрыться в безопасном месте.

Ранее ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Все новости
