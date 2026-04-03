Несколько громких взрывов прогремело над Воронежем, сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что в пятницу, 3 апреля, около 02:00 слышали 3-4 взрыва в юго-западной части города. По их словам, в населенном пункте включили сирены воздушной опасности. Некоторые горожане заявили о вспышках в небе и звуке мотора.

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских дронов, говорится в сообщении. Губернатор области Александр Гусев объявил тревогу в связи с угрозой удара БПЛА и попросил жителей укрыться в безопасном месте.

Ранее ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву.