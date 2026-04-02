ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. О попытке атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле глава города не раскрыл. По его словам, на месте уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее беспилотную опасность объявили в Ленобласти. Об угрозе воздушной атаки предупредили жителей Лужского, Волосовского и Сланцевского районов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории субъекта также возможно понижение скорости мобильного интернета.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь с 1 на 2 апреля средства ПВО сбили над регионами 147 беспилотников ВСУ.