«Черная вдова» имитировала беременность ради выплат. Как ей удалось обмануть бойца СВО и в чем она просчиталась?

Обманом женившую на себе 60-летнего участника СВО россиянку лишили выплат

В Ульяновской области 38-летняя «черная вдова» Анастасия Морозова имитировала беременность, чтобы женить на себе 60-летнего бойца специальной военной операции (СВО) и получить право на выплаты. Ей удалось обмануть будущего мужа, показав ему поддельную справку о беременности, которая в итоге стала ключевым доказательством фиктивности их брака. Об этом «Ленте.ру» сообщила ведущий юрист отдела семейного права адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Полина Баданина, представлявшая интересы сына бойца в суде.

Кто такие «черные вдовы»? В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти. Другие оказывают секс-услуги одиноким мужчинам в прифронтовых городах. Третьи — их называют «мальвинками» — якобы выкачивают из бойцов не только деньги, но и сведения, которые передают ВСУ.

Тарас Астахов, 60-летний житель села Чамзинка Ульяновской области, в декабре 2024 года заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. 4 мая 2025 года он пал в зоне боевых действий. Когда его сын Илья занимался похоронами, в местной администрации ему сообщили, что, оказывается, в феврале 2025-го его отец зарегистрировал брак с женщиной на 22 года моложе.

Отец никогда об этом не говорил, с этой женщиной он знаком не был. Они не жили вместе, и на похороны она не приехала, зато на следующий день после погребения уже подала заявление в военкомат на выплаты как вдова Илья Астахов

Для Анастасии Морозовой этот брак стал вторым. Ее первый муж не был военнослужащим.

Фейковая беременность и купленные свидетели

По версии, озвученной в суде, Тарас Астахов не собирался жениться, но согласился пойти в загс после того, как Анастасия Морозова предъявила ему справку о беременности из женской консультации. Адвокаты совместно с прокуратурой Майского района Ульяновской области инициировали судебный процесс. Адвокат сына и прокуратура подали в суд два разных, но связанных между собой заявления. Прокурор требовал признать брак недействительным, а сын Астахова через своего адвоката просил признать Анастасию Морозову недостойной наследницей и не давать ей никаких выплат.

Именно справка о беременности стала наиболее важным доказательством фиктивности брака. По ходатайству адвокатов, поддержанному прокурором, суд направил запрос в медицинское учреждение, якобы выдавшее документ. «Из клиники пришел официальный ответ: такая справка Анастасии Морозовой не выдавалась. На прямом допросе в суде женщина призналась, что на момент брака беременна не была», — рассказала Баданина.

Также в ходе процесса выяснилось, что свидетели со стороны «черной вдовы», пытавшиеся доказать искренность их отношений с военнослужащим, дали показания за деньги

Юристы отмечали и другие явные признаки фиктивности: 22-летнюю разницу в возрасте, отсутствие совместного проживания и ведения хозяйства, а также сокрытие брака от сына, с которым, по словам родных, у Астахова были доверительные отношения.

Вопросы вызвала и сама актовая запись о регистрации брака. Она была сделана 7 февраля 2025 года в 953-м отделе ЗАГС Батецкого района Новгородской области. Неподалеку проходили подготовку контрактники, однако Тарас Астахов, по данным адвокатов его семьи, в тот момент должен был находиться в зоне СВО как действующий военнослужащий войсковой части. Официальных сведений о том, что командование части предоставило ему отпуск для поездки в Новгородскую область, обнаружено не было. В связи с этим адвокаты выдвинули версию, что и бракосочетание могло быть сфальсифицировано.

Фиктивный брак и уголовная ответственность

Брак между Тарасом Астаховым и Анастасией Морозовой был признан фиктивным, а сама Морозова — недостойной права на получение социальных гарантий и единовременной выплаты (так называемых «гробовых»), общий размер которых мог составить около 15 миллионов рублей.

15 000 000 рублей могла получить «черная вдова», обманом заключившая брак с бойцом СВО

Майский районный суд Ульяновской области, рассмотрев объединенное дело, принял решение удовлетворить оба иска, однако адвокат Баданина указывает на ключевую тактическую важность второго решения — о признании женщины недостойной наследницей. Подача такого иска позволяет выиграть время. Благодаря обеспечительным мерам, которые суд часто применяет по таким ходатайствам, удается заморозить осуществление любых выплат на весь период судебного разбирательства, что не дает мошеннице возможности получить деньги и скрыться, пока прокурор готовит и подает отдельный иск о признании брака фиктивным.

Теперь Морозовой грозит еще и уголовная ответственность. «В ее действиях усматривается состав преступления, — отмечает адвокат Полина Баданина. — Использование заведомо подложного документа — это уголовно наказуемо. Мы уже подали соответствующее заявление в полицию».

За использование подложной справки (часть 5 статьи 327 УК РФ) суд может назначить Анастасии Морозовой исправительные работы на срок до двух лет. Если же будет доказан факт мошенничества в особо крупном размере, максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы.

Защититься невозможно

Случай с фиктивным браком и поддельной справкой о беременности не уникален, подтвердила адвокат Полина Баданина, представлявшая интересы семьи Астахова.

Заметен активный рост числа подобных браков, и часто люди обращаются с похожими ситуациями. Такие женщины заявляют, что якобы беременны от военнослужащего, и вступают с ним в брак. Есть случаи, когда брак заключают с военнослужащим, находящимся в госпитале после ранения, который спустя непродолжительное время умирает

Полина Баданина адвокат

Профилактика подобных схем почти невозможна, так как родственники зачастую узнают о заключенном браке лишь после смерти военнослужащего, констатирует Баданина. Поэтому, подчеркивает она, в такой ситуации критически важно действовать быстро и решительно. Необходимо немедленно начать собирать показания соседей, переписки, общие счета и другие доказательства, подтверждающие, что настоящей семейной жизни у пары не было, и параллельно подавать иски в суд и заявления в прокуратуру. Чем раньше будет запущен этот процесс, тем выше шансы остановить мошенницу и сохранить положенные государством средства для законных наследников военнослужащего.

Описанный случай с Тарасом Астаховым — не первый в судебной практике. Ранее суд лишил выплат некую Ангелину В., супругу бойца «Ахмата» Георгия Костырко. Они познакомились в соцсетях весной 2023 года и поженились незадолго до его отбытия в Курскую область.

Как сообщали СМИ со слов матери Костырко, сын тратил на возлюбленную все деньги, получаемые за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, выплачивал долги матери Ангелины (то есть своей тещи). Позже боец официально женился на Ангелине, потратив на свадьбу и совместную жизнь около двух с половиной миллионов рублей.

После того как Георгий узнал об изменах супруги, он порвал с ней и инициировал развод, но завершить бракоразводный процесс не успел. После смерти мужа Ангелина не помогала его семье с организацией похорон, зато немедленно подала заявления на получение «гробовых» и раздел имущества, а затем уехала с другим мужчиной в Египет. В итоге суд признал ее недостойной наследницей и лишил права на все выплаты.