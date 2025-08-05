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14:51, 5 августа 2025Россия

«Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

Жительница Тюмени заявила о планах отправить супруга на СВО ради гробовых
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети появилось видео, на котором россиянка, как утверждается, из Тюмени рассказывает о планах отправить своего мужа на специальную военную операцию (СВО) ради денег, которые будут положены ему как военнослужащему.

С ее слов, после того как мужчина пойдет на спецоперацию она намерена оформить его как отчима своих детей, получить его единовременную выплату в 5 миллионов рублей, а затем забирать ежемесячные выплаты в 200−300 тысяч рублей. И параллельно вести себя как «вся такая счастливая пара».

Считайте, какой выхлоп [классный] — детский сад, льготы, школа, ежемесячная выплата как жене военнослужащего <…> Мы вообще заживем, мы на моря поедем <…> Ребята, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают то по Абхазии, то…

жительница Тюмени

Затем она со смехом сказала фразу «потом его там убьют», добавив также слова про планы на покупку дома.

В комментариях под видео сообщают, что слова были высказаны во время стрима. Также утверждается, что ее муж сидит в тюрьме, поэтому неизвестно, идет ли речь о нем или другом мужчине. Также добавляется, что она якобы позднее удалила это видео.

Выходящих замуж за бойцов СВО ради выплат назвали «черными вдовами»

В России в 2025 году заговорили о женщинах, «высасывающих» деньги из солдат. Одни из них получили название «черные вдовы» — они выходят замуж за бойцов СВО ради получения выплат после их смерти.

Так, недавно появились детали отношений с «черной вдовой» участвовавшего в операции «Поток» ахматовца. Известно, что боец тратил на женщину все деньги, которые ему начислялись за участие в боевых действиях, — оплачивал ей учебу и отдых, а также платил за кредиты ее матери. Позже боец сыграл с женщиной свадьбу и потратил на нее 2,5 миллиона рублей. Однако после того как ахматовец узнал об изменах супруги, он разорвал с ней отношения и попытался развестись.

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Кроме того, в военном госпитале вычислили аферистку, которая пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат после их смерти.

Журналист газеты «Труд» Ирина Хмара также рассказала со слов неназванного военного командира, что некоторые россиянки по два-три раза в год выходят замуж за бойцов спецоперации ради выплат. Она добавила, что таких женщин называют «профессиональными вдовами» штурмовиков.

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