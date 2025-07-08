Россиянка обманула находящегося на СВО солдата и продала его авто. Что он сделал в ответ?

Солдат, находящийся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), обратился с просьбой о помощи к «Русской общине». Он записал ролик, в котором сообщил о своей проблеме.

По словам бойца, в Ярославле, небольшом городе под Смоленском, знакомая продала его автомобиль и затем присвоила все денежные средства себе. Он же, находясь сейчас в зоне СВО, не смог остановить сделку и оставить машину в собственности. В целом, как заявил солдат, «отчуждение имущества было произведено незаконным путем».

На фоне этого россиянин обратился за помощью. Он попросил активистов и правоохранительные органы разобраться в инциденте.

В «Русской общине» пообещали помочь обратившемуся к ним солдату. Известно, что сторонники написали заявление в полицию и намерены оказывать бойцу правовую помощь.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Находящихся сейчас на СВО бойцов обманывают не в первый раз

Похожие инциденты с мошенничеством в отношении фронтовиков происходят далеко не впервые. В частности, недавно в Приморье еще один боец СВО пожаловался на вынесшую все ценное из его квартир жену. Он объяснил, что россиянка воспользовалась тем, что раненый супруг проходил реабилитацию. Женщина пошла на самовольный раздел собственности. Перед этим она продала авто солдата и потребовала развода.

В апреле еще один солдат рассказал о невесте, пропавшей после свадьбы и получения крупной суммы денег. Он отметил, что, как только отправился на фронт в феврале 2022 года, между ним и знакомой завязалось романтическое общение.

Она мне нравилась, до этого во дворе видел ее несколько раз. Она писала, что ждет. Я приехал с СВО, она встретила меня в воинской части, привезла домой и соблазнила (...) Я реально хотел эту свадьбу, и семью хотел российский боец

После свадьбы россиянка попросила участника СВО посодействовать в деньгах, чтобы взять автомобиль. Он перевел ей 500 тысяч с условием, что они даны в долг. Затем его новоиспеченной жене потребовались деньги на покупку щенков — еще 300 тысяч. Все это время россиянка то исчезала, то снова появлялась в поле зрения бойца. В конце концов она заняла еще сумму денег и снова пропала, при этом подав на развод.

Ранее российская общественница Анастасия Кашеварова сообщила о случаях мошенничества с участием любовниц военных. Она разбила их на две категории — «черных вдов» и «мальвинок» — женщин во фронтовых регионах, которые передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после их гибели.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России захотели запретить при разводе раздел выплат за участие в СВО

В середине мая Евгений Марченко и Александр Бородай, депутаты Госдумы, предложили запретить при разводе граждан раздел выплат за участие в СВО. Речь идет о расторжении браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. По словам авторов законопроекта, после начала боевых действий участились случаи свадеб с военнослужащими ради выплат.

Такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения выплат с последующим требованием о разделе полученных средств. Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО Евгений Марченко и Александр Бородай депутаты Госдумы

На сегодняшний день выплаты бойцов СВО подпадают под режим совместной собственности супругов. Законопроект предлагает прописать в Семейном кодексе, что единовременные выплаты при заключении контракта с Минобороны, денежное довольствие за участие в СВО, ежемесячные и иные выплаты являются личным имуществом военнослужащего и не подлежат разделу при разводе.