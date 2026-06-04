ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:06, 4 июня 2026Спорт

В «Реал Сосьедад» поделились планами относительно российского футболиста Захаряна

«Реал Сосьедад» планирует продать российского футболиста Захаряна или отдать его в аренду
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Vincent West / Reuters

В «Реал Сосьедад» поделились планами относительно российского футболиста Захаряна. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в клубе из Сан-Себастьяна недовольны нестабильной игрой россиянина. Летом его могут как продать, так и отдать в аренду. Руководство баскской команды высоко оценивает технические способности 23-летнего футболиста, но при этом считает, что ему нужно набраться опыта в другой команде чемпионата Испании.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки.

«Реал Сосьедад» в сезоне-2025/2026 стал обладателем Кубка Испании. Захарян пропустил решающий матч турнира из-за случившегося накануне поноса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин открыл большую военную тайну после удара «Орешником» по Украине

    Лавров заявил о превращении конфликта на Украине в «войну Трампа»

    Песков прокомментировал письмо Зеленского Путину

    На Украине рассказали о передаче письма Зеленского Путину

    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин назвал Украину русскоязычной страной

    Путин рассказал об отличии России от Украины

    В «Ливерпуле» назначили нового главного тренера

    Стало известно о недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи и Москве

    Путин оценил необходимость приостановки боевых действий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok