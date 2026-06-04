«Реал Сосьедад» планирует продать российского футболиста Захаряна или отдать его в аренду

В «Реал Сосьедад» поделились планами относительно российского футболиста Захаряна. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что в клубе из Сан-Себастьяна недовольны нестабильной игрой россиянина. Летом его могут как продать, так и отдать в аренду. Руководство баскской команды высоко оценивает технические способности 23-летнего футболиста, но при этом считает, что ему нужно набраться опыта в другой команде чемпионата Испании.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки.

«Реал Сосьедад» в сезоне-2025/2026 стал обладателем Кубка Испании. Захарян пропустил решающий матч турнира из-за случившегося накануне поноса.