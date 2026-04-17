Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
18:18, 17 апреля 2026Спорт

Захарян пропустит важный матч за «Реал Сосьедад» из-за поноса

Российский футболист Захарян пропустит финал Кубка Испании из-за поноса
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Российский футболист Арсен Захарян пропустит важный матч за «Реал Сосьедад» из-за поноса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

22-летний Захарян пропустит финальный матч Кубка Испании с «Атлетико» из-за поноса, который был вызван острым гастроэнтеритом. Отмечается, что болезнь беспокоит футболиста в течение последних дней и мешает ему тренироваться.

Финал Кубка Испании пройдет в субботу, 18 апреля, в Севилье, на стадионе «Ла Картуха». Начало в 22:00 мск.

В последний раз Захарян выходил на поле 20 марта в матче Ла Лиги против «Вильярреала». Всего в текущем сезоне он провел в составе «Реал Сосьедад» 20 матчей, в которых забил один гол. Ранее его агент заявил, что большое количество травм у игрока вызвано стечением обстоятельств и не является следствием его плохой подготовки.

