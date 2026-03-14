11:40, 14 марта 2026Спорт

Представитель Захаряна объяснил большое количество травм у футболиста

Представитель Захаряна Голубин: Травмы происходили из-за стечения обстоятельств
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Larreina / Globallookpress.com

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, объяснил большое количество травм у футболиста. Об этом сообщает Metaratings.

Он заявил, что повреждения происходили из-за стечения обстоятельств и не были результатом плохой подготовки игрока. «Травмы Арсена позади. Сейчас он отлично готов и выходит в составе», — заявил Голубин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023-го. С того момента он пропустил около года из-за различных травм и болезней. На момент трансфера портал Transfermarkt оценивал его стоимость в 15 миллионов евро, сейчас она упала в два раза.

В нынешнем сезоне россиянин провел 19 матчей во всех турнирах. Он отметился одним забитым мячом.

