«Красная звезда»: Для ВМФ России создали автономный боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ»

Создание автономного боевого модуля зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2КМ» для Военно-морского флота (ВМФ) России завершено. Об этом газете «Красная звезда» рассказал помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Дмитрий Захар.

«На малых кораблях — один модуль на носу или на корме. На кораблях среднего водоизмещения — два, на шканцах по оба борта. Также модуль может быть установлен на вспомогательных судах, призываемых в состав флота по мобилизационному развертыванию, — ледоколах и други»х, — сказал специалист.

По его словам, модуль успешно прошел испытания в ходе специальной военной операции и до конца года начнет поступать на вооружение ВМФ России. Автономный боевой модуль смогут получить корабли водоизмещением не менее 500 тонн.

В феврале генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил журналу «Национальная оборона», что ЗРК малой дальности семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях.

Два года назад заместитель гендиректора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн заявлял, что разработку морской версии ЗРК «Тор-М2КМ» могут завершить к концу 2024-го.