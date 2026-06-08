В правительстве потребовали выработать шаги для снабжения страны бензином

Минэнерго представило меры поддержки для бесперебойного снабжения страны нефтепродуктами

На совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, Минэнерго России представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Об этом говорится на сайте правительства.

Отдельное внимание ведомство уделило бесперебойному снабжению страны нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменение рыночных обстоятельств и логистике. Участники совещания обсудили динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах.

Новак потребовал выработать конкретные шаги и действия, позволяющие отслеживать все происходящие процессы и задействовать весь доступный набор инструментов.

Мероприятие проводилось на фоне усугубления ситуации с бензином в Крыму, где из-за сложностей с доставкой продажа топлива населению ограничена. Ранее Новак отмечал, что пока не видит необходимости в запрете экспорта дизельного топлива.