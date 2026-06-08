Оценены шансы Андреевой выиграть оставшиеся в 2026 году турниры серии «Большого шлема»

Букмекеры считают, что теннисистка Андреева будет в числе фаворитов Уимблдона и US Open

Оценены шансы российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть оставшиеся в 2026 году турниры серии «Большого шлема». Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что Андреева будет претендовать на победу на Уимблдоне и US Open. На турнире в Лондоне, который пройдет с 29 июня по 12 июля, россиянка занимает пятое место в списке фаворитов после Арины Соболенко, Иги Швентек, Елены Рыбакиной и Коко Гауфф. Вероятность титула россиянки оценивается коэффициентом 9,00.

На Открытом чемпионате США, который состоится c 30 августа по 13 сентября, Андреева находится в топ-4 фаворитов вместе с Соболенко, Швентек и Гауфф. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 10,00. Вероятность победы 19-летней россиянки на обоих турнирах оценивается в 1,11 процента. Поставить на этот исход можно с котировкой 90,00.

6 июня 19-летняя Андреева в финале Открытого чемпионата Франции обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Она впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема», став четвертой российской теннисисткой, которая победила на мэйджоре.