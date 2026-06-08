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07:58, 8 июня 2026Спорт

Рудковская прокомментировала переход сына в сборную Азербайджана

Рудковская заявила, что сын Александр перешел в сборную Азербайджана ради турниров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала переход сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Ее слова приводит Sport24.

Рудковская назвала сына гражданином мира, который на пять лет получил возможность выступать на международных турнирах. «Мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень», — подчеркнула продюсер.

Ранее решение сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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