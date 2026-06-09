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09:00, 9 июня 2026Наука и техника

Описана опасность пыли для компьютера

XDA: Скопившаяся на деталях компьютера пыль может привести к перегреву и поломке
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Специалисты портала XDA рекомендовали чистить компьютер от пыли не реже раза в полгода-год. Материал опубликован на сайте медиа.

Журналисты издания Танвир Сингх заявил, что пыль способна нанести вред компьютеру в долгосрочной перспективе. Автор объяснил, что накопившаяся на компонентах устройствах грязь способствует нагреву деталей персонального компьютера (ПК) и ускоряет выход девайса из строя.

В материале говорится, что чистить компьютер от пыли — снимать крышку, продувать компоненты, удалять очаги загрязнения — стоит не реже одного раз в полгода или год. Периодичность обслуживания зависит от климата, в котором проживает пользователь. Побочным преимуществом от очистки устройства Сингх назвал эстетическую составляющую, так как многие стационарные компьютеры имеют корпус с окошком из стекла, через которое можно наблюдать чистые компоненты ПК.

По словам журналистов, пыль можно игнорировать до определенного времени. Автор отметил, что в какой-то момент пыль начнет забивать вентиляторы, снижать производительность SSD и увеличивать нагрузку на блок питания. «Откладывая генеральную уборку, вы активно препятствуете оптимальной работе компонентов и теряете в производительности», — подытожил специалист.

Ранее журналисты издания PCWorld назвали ограниченный объем оперативной памяти главной проблемой дешевых компьютеров на Windows. По словам специалистов, современная операционная система (ОС) Microsoft не способна хорошо работать на устройствах, которые имеют всего 8 гигабайт оперативной памяти.

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