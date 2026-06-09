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12:56, 9 июня 2026Экономика

Мировой энергорынок столкнулся с новой угрозой на Ближнем Востоке

Reuters: Блокировка хуситами Красного моря нанесет серьезный ущерб мировому энергорынку
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Блокировка йеменскими повстанцами-хуситами Красного моря в обозримом будущем может затронуть не только израильские судна, но и корабли других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в рядах радикальной исламской группировки.

Речь идет о риске перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива. Пока что блокировка (запрет на заход в Красное море) действует только в отношении судов, следующих под флагом Израиля. Мера была введена в ответ на возобновление ракетных атак на Иран, уточнил представитель хуситов. «Это первый шаг», — пояснил он. В случае продолжения эскалации блокировка логистической артерии может затронуть судна, следующие под флагами союзников Израиля.

При таком раскладе ущерб для глобального энергетического рынка может оказаться серьезнее, чем при перекрытии Ираном и США Ормузского пролива, предупреждают эксперты. После закрытия ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии Саудовская Аравия перенаправила более 70 процентов ежедневного экспорта сырой нефти в порт Янбу на Красном море.

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В случае регулярных обстрелов со стороны хуситов один из главных игроков на мировом энергорынке может лишиться такой возможности. Дополнительные выпавшие объемы в итоге могут повлечь за собой усиление дисбаланса глобального спроса и предложения и, как следствие, стремительный рост цен на нефть. «Любые продолжительные действия хуситов могут стать серьезной проблемой», — заключается в материале.

Еще одной угрозой для глобального энергорынка, отмечал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, являет приближение летнего сезона отпусков. Повышенный спрос на топливо в этот период, пояснил он, может усилить нагрузку на и без того нарушенные потоки нефти с Ближнего Востока.

Переломный момент для мировых цен на нефть, предупредил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури, может наступить в августе. Если к этому времени Ормузский пролив не откроется, не исключил Диггл, сырьевые котировки обновят исторический максимум и достигнут 180 долларов за баррель до конца года.

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