Натурализованный американец Уайлд заявил о нежелании смотреть ЧМ в США, Канаде и Мексике

Вик Уайлд заявил о нежелании смотреть ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд заявил о нежелании смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Sport24.

Натурализованный американец отметил, что ему неинтересен турнир. «Меня один раз в жизни интересовал чемпионат мира по футболу — в 2018 году, когда Россия была в четвертьфинале. Это было круто!» — заявил Уайлд.

Ранее сноубордист раскрыл отношение президента США Дональда Трампа к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. По мнению спортсмена, политика это не волнует.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от международных турниров и не имела шанса побороться за выход в финальную часть мундиаля.