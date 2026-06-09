Букмекеры считают, что ЦСКА выиграет финал Единой лиги ВТБ с вероятностью 99 %

Назван фаворит финальной серии сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Betonmobile.

В финале играют УНИКС и ЦСКА. После трех матчей со счетом 3-0 в этом противостоянии ведут армейцы. Поставить на их победу в Единой лиге ВТБ уже нельзя, а на успех УНИКСа ставки принимаются с коэффициентом 85,00.

Четвертая игра пройдет 10 июня в Казани. Поставить на то, что ЦСКА закончит серию со счетом 4-0, можно с коэффициентом 1,40. Успех УНИКСа в этом матче оценивается с котировкой 3,00.

Ранее букмекеры предсказали исход товарищеского матча Россия — Тринидад и Тобаго. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,07. Разгромная победа россиян оценивается коэффициентом 1,58. За 8,50 можно поставить на то, что сборная Тринидада и Тобаго не проиграет.