Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:18, 9 июня 2026Спорт

Назван фаворит финальной серии сезона Единой лиги ВТБ

Букмекеры считают, что ЦСКА выиграет финал Единой лиги ВТБ с вероятностью 99 %
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Назван фаворит финальной серии сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Betonmobile.

В финале играют УНИКС и ЦСКА. После трех матчей со счетом 3-0 в этом противостоянии ведут армейцы. Поставить на их победу в Единой лиге ВТБ уже нельзя, а на успех УНИКСа ставки принимаются с коэффициентом 85,00.

Четвертая игра пройдет 10 июня в Казани. Поставить на то, что ЦСКА закончит серию со счетом 4-0, можно с коэффициентом 1,40. Успех УНИКСа в этом матче оценивается с котировкой 3,00.

Ранее букмекеры предсказали исход товарищеского матча Россия — Тринидад и Тобаго. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина составляет 1,07. Разгромная победа россиян оценивается коэффициентом 1,58. За 8,50 можно поставить на то, что сборная Тринидада и Тобаго не проиграет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Александр Петров высказался об отъезде из России

    Российскому региону предсказали погодное буйство

    Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

    В автошколах России появится еще один экзамен

    Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

    В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

    Хазанову спасли жизнь в Израиле

    Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

    Доллар на Украине побил исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok