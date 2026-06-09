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07:55, 9 июня 2026Спорт

Назван продлевающий жизнь вид физических упражнений

Ученые из Гарварда назвали силовые тренировки продлевающими жизнь
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Serhii_bobyk / Magnific

Ученые из Гарварда вместе с коллегами из Бразилии, Чили и Южной Кореи назвали продлевающий жизнь вид физических упражнений. Об этом сообщает Vietnam.vn.

Ученые установили, что именно силовые тренировки, а не ходьба, признаны лучшим способом продлить жизнь по результатам масштабного 30-летнего исследования. Эксперты проанализировали данные 147 374 человек в среднем возрасте 54 года. Каждые два года участники сообщали о времени, которое они тратят на силовые упражнения и кардиотренировки.

Главный вывод: всего 90–120 минут силовых тренировок в неделю, то есть примерно 17 минут в день, снижают риск ранней смерти на 13 процентов, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19 процентов и от болезней нервной системы на 27 процентов. Даже 10 минут в день достаточно, чтобы уменьшить риск рака на 12 процентов.

Ранее датские ученые провели исследование, по результатам которого были определены лучшие виды спорта для желающих продлить жизнь. Эксперты наблюдали за 8,5 тысячами испытуемых и пришли к выводу, что наиболее полезными для долголетия являются игровые виды спорта. Лидером стал теннис, который продлевал жизнь в среднем на 9,7 года, вслед за ним расположились бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).

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