Названа самая популярная система ПВО в мире

«Ростех»: Комплекс «Панцирь» — самая популярная система ПВО в мире

Российские комплексы семейства «Панцирь» остаются одними из самых популярных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Преимущества системы назвала госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что «Панцири» отличаются широким опытом боевого применения. Холдинг «Высокоточные комплексы» представит в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е».

ЗРК предназначен для защиты промышленных и административных объектов. «Панцирь-СМД-Е» может нести до 48 ракет ближнего перехвата ТКБ-1055, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. «Комплекс разработан специалистами холдинга в ответ на современные угрозы применения БПЛА», — говорится в сообщении.

В марте стало известно, что «Высокоточные комплексы» передали Минобороны России партию комплексов «Панцирь-С».