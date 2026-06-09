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18:30, 9 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная причина болезней десен

Front Microbiol: Состояние кишечной микрофлоры влияет на здоровье полости рта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Состояние кишечной микрофлоры может влиять не только на пищеварение, но и на здоровье полости рта. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные десятков работ о взаимодействии кишечных бактерий с заболеваниями десен, слизистой оболочки рта и зубов. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Долгое время ученые считали, что связь между ротовой полостью и кишечником работает преимущественно в одном направлении: бактерии изо рта попадают в пищеварительный тракт и способствуют развитию различных заболеваний. Однако новые данные показывают, что этот процесс может быть двусторонним. Нарушение баланса кишечной микрофлоры способно изменять работу иммунной системы, усиливать воспаление и повышать восприимчивость к болезням полости рта.

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Авторы обзора обнаружили, что дисбактериоз кишечника связан с более высоким риском периодонтита, воспаления десен, рецидивирующих язв во рту, синдрома Шегрена и даже некоторых форм рака полости рта. Одним из ключевых механизмов могут быть короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, которые вырабатывают полезные кишечные бактерии. Они помогают контролировать воспаление и поддерживать защитные барьеры организма. При их дефиците иммунная защита слизистых оболочек может ослабевать.

Ученые отмечают, что результаты указывают на то, что поддержание здоровой микрофлоры кишечника может оказаться важным фактором профилактики стоматологических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что клюква помогает защищать зубы и десны от кариеса и воспаления.

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