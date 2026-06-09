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14:43, 9 июня 2026Спорт

Российский футболист рассказал об одной некультурной привычке португальских фанатов

Российский футболист Чишкала заявил, что португальские фанаты плюют в игроков при угловых
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Seb Daly - Sportsfile / UEFA via Getty Images

Российский игрок в мини-футбол «Спортинга» Иван Чишкала рассказал об одной некультурной привычке португальских фанатов. Его слова приводит Sports.ru.

«По центру сидят обычные болельщики, а за воротами — ультрас. И плюются там постоянно. Люди, которые разыгрывают угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков. Лицом к трибуне лучше вообще не поворачиваться», — сказал Чишкала.

Также игрок вспомнил о случаях, когда после забитых голов фанаты зажигали файеры. «Забиваешь гол — бах! Думаешь: "Что такое?". Смотришь — а это файер. Опускается туман, но все продолжают играть. И это в закрытом помещении», — подчеркнул Чишкала.

Кроме того, россиянин охарактеризовал свои отношения с болельщиками «Бенфики», в составе которой он выступал с 2020 по 2025 годы: «Прилетали сообщения, что я предатель и сукин сын. Здесь ты всегда находишься под прессингом своих и чужих болельщиков, медиа, общественного мнения».

Ранее «Спортинг» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на украинских судей Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка, не пожавших руку россиянину Ивану Чишкале перед матчем футзальной Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча между двумя португальскими командами, прошедшая 23 февраля, завершилась победой «Бенфики» со счетом 4:3.

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