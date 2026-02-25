Реклама

10:17, 25 февраля 2026Спорт

«Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских судей

«Спортинг» пожаловался в УЕФА на украинских суде за отказ пожать руку россиянину
Владислав Уткин

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

«Спортинг» пожаловался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на украинских судей Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка, не пожавших руку россиянину Ивану Чишкале перед матчем футзальной Лиги чемпионов с «Бенфикой». Об этом сообщает A Bola.

Встреча между двумя португальскими командами, прошедшая 23 февраля, завершилась победой «Бенфики» со счетом 4:3. Ответная игра пройдет на домашней арене «Спортинга» 6 марта.

Чишкале 30 лет, с 2020 по 2025 годы он выступал за «Бенфику», в составе которой выиграл чемпионат и Кубок Португалии. До этого, в сезоне-2015/16 Чишкала завоевал Кубок УЕФА, играя за «Газпром-Югру».

Ранее 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожать руку своему сопернику из России Ивану Григорьеву. В прошлом сезоне, во время матча футбольной Лиги чемпионов, украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не поприветствовал россиянина Александра Головина из «Монако».

