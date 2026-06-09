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13:36, 9 июня 2026Наука и техника

Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник

«Ъ»: Группировка «Рассвет» лишилась одного из 16 серийных спутников
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maleo / Shutterstock / Fotodom

Российская группировка «Рассвет», которая должна стать российским «ответом Starlink», лишилась одного из 16 серийных спутников. Об этом со ссылкой на сайты для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Газете в российской компании «Бюро 1440» заявили, что в настоящее время на околоземной орбите находится 21 спутник — 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого пакетного запуска.

Издание напоминает, что 23 марта 2026 года были запущены первые 16 серийных спутников «Рассвет».

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В мае Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российская компания «Бюро-1440», которая развертывает группировку «Рассвет» — ответ на американские спутники SpaceX Starlink, могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3.

В ноябре 2025 года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

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