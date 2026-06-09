«Ростех» рассказал об универсальности «Панциря-МЕ»

«Ростех»: ЗРАК «Панцирь-МЕ» уничтожает воздушные, надводные и береговые цели

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» способен эффективно уничтожать воздушные и надводные цели. Об универсальности комплекса рассказала госкорпорация «Ростех».

«Панцирь-МЕ» получил многоканальную систему управления. «Он предназначен для самообороны кораблей от воздушных ударов и в то же время способен эффективно поражать надводные и береговые цели», — говорится в сообщении.

В арсенал «Панциря-МЕ» входят зенитные управляемые ракеты и пара пушек ГШ-6-30 калибра 30 миллиметров. В боекомплекте комплекса восемь готовых ракет и 32 боеприпаса в запасе. Морскую версию «Панциря-С» разработали в 2015 году, а в 2017-м «Панцирь-МЕ» впервые показали.

В мае Военно-морской флот России получил малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт». Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» вооружен комплексом «Панцирь-М».