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19:26, 9 июня 2026Наука и техника

«Ростех» рассказал об универсальности «Панциря-МЕ»

«Ростех»: ЗРАК «Панцирь-МЕ» уничтожает воздушные, надводные и береговые цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-МЕ» способен эффективно уничтожать воздушные и надводные цели. Об универсальности комплекса рассказала госкорпорация «Ростех».

«Панцирь-МЕ» получил многоканальную систему управления. «Он предназначен для самообороны кораблей от воздушных ударов и в то же время способен эффективно поражать надводные и береговые цели», — говорится в сообщении.

В арсенал «Панциря-МЕ» входят зенитные управляемые ракеты и пара пушек ГШ-6-30 калибра 30 миллиметров. В боекомплекте комплекса восемь готовых ракет и 32 боеприпаса в запасе. Морскую версию «Панциря-С» разработали в 2015 году, а в 2017-м «Панцирь-МЕ» впервые показали.

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