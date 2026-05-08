ВМФ России получил «Бурю» с «Калибрами» и «Панцирем»

Балтийский флот ВМФ России получил МРК «Буря» с крылатыми ракетами «Калибр-НК»

Балтийский флот (БФ) Военно-морского флота (ВМФ) России получил малый ракетный корабль (МРК) «Буря» проекта 22800 «Каракурт», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК» и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Об этом со ссылкой на БФ сообщает ТАСС.

Церемония подъема флага и ввода в состав ВМФ построенного судостроительным заводом «Пелла» корабля состоялась в Балтийске.

Кроме крылатых ракет и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса, корабль оснащен, по даннм БФ, «современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы, противодиверсионным вооружением».

В марте Минобороны России сообщило, что «Буря» провела испытательную стрельбу из комплекса «Панцирь-М» в Балтийском море.

В октябре БФ сообщил, что данный МРК в рамках учений поразил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени.