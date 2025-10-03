«Буря» поразила запущенные с побережья Калининградской области ракеты

«Буря» уничтожила запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Буря» в рамках учений поразил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Уточняется, что МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в Балтийском море провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М»

Как уточнили в пресс-службе, при выполнении практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля.

Ранее Военно-морским флотом (ВМФ) и Воздушно-космическими силами (ВКС) России в рамках учений были проведены пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря.