«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в финале НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 115:111 и сократил отставание в финале НБА

«Сан-Антонио Сперс» обыграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 115:111 и сократил отставание в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Венбаньяма. На счету 22-летнего баскетболиста 32 очка, восемь подборов и шесть передач.

Таким образом, счет в решающей серии сезона НБА стал 2-1 в пользу «Никс». Четвертая игра в серии пройдет 11 июня в Нью-Йорке, она начнется в 03:30 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что в возрасте 59 лет из жизни ушел трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинг. Причина смерти не уточняется.