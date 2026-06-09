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22:23, 9 июня 2026Спорт

Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Американка Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Американка Серена Уильямс вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лондоне в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дуэт обыграл американку Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в первом круге соревнований. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу Уильямс и ее партнерши.

Для 44-летней Уильямс этот матч стал первым после возобновления карьеры. Последний раз она выходила на корт в 2022 году на US Open.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).

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