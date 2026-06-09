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13:45, 9 июня 2026Россия

Стало известно о применении ВСУ нового типа беспилотников для ударов по Крыму

В России сообщили о применении ВСУ нового типа беспилотников для ударов по Крыму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: @СрочноУкраина / YouTube

Стало известно о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) нового типа беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Ночью противник атаковал дронами Севастополь и Крым, среди объектов устремления — энергетика и логистика полуострова», — говорится в сообщении. Авторы поста утверждают, что для ударов использовались беспилотные летательные аппараты «Бегемот».

По данным канала, заявленная дальность новых беспилотников достигает 300 километров, дроны также могут развивать скорость до 200 километров часть и обладают боевой нагрузкой до 75 килограммов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Под удар попали восемь регионов, включая Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии 20 беспилотников. По его данным, в результате падения одного из дронов на частный дом пострадал мужчина.

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