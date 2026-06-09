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17:46, 9 июня 2026Экономика

Торговый партнер России столкнулся с падением потребления газа

ET: Потребление сжиженного газа в Индии упало на 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Потребление сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Индии упало в мае на 20 процентов относительно аналогичного месяца 2025 года и составило 2,13 миллиона тонн. Об этом сообщило Economic Times (ET) со ссылкой на министерство нефти и газа этой страны БРИКС.

Причиной такой динамики стало то, что Индия столкнулась с самым серьезным за последние десятилетия кризисом поставок СНГ из-за нарушения нормального судоходства в Ормузском проливе. Между тем около 90 процентов импортируемого Нью-Дели сжиженного газа поступает с Ближнего Востока.

Продажи бензина в Индии упали на 6,1 процента по сравнению с апрелем и на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи нафты сократились на 29 процентов, а потребление битума, используемого в основном в дорожном строительстве, снизилось на 39 процентов в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что у Индии осталось запасов топлива на 76-80 дней потребления. Она готова увеличить закупки российской нефти, если этого потребуют рыночные условия.

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