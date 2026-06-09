Ильичев: Запад сделал из Украины «криминальную империю»

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Украина превратилась в «криминальную империю» из-за Запада и его политики. Об этом сообщает ТАСС.

Ильичев подчеркнул, что нарастание конфликтного потенциала в различных частях мира сопровождается опасными попытками со стороны западных государств использовать террористические группировки и экстремистские силы для поддержания очагов напряженности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной.

Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций, однако ООН в целом безальтернативна.