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13:10, 9 июня 2026Бывший СССР

В МИД России назвали Украину «криминальной империей»

Ильичев: Запад сделал из Украины «криминальную империю»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Украина превратилась в «криминальную империю» из-за Запада и его политики. Об этом сообщает ТАСС.

Ильичев подчеркнул, что нарастание конфликтного потенциала в различных частях мира сопровождается опасными попытками со стороны западных государств использовать террористические группировки и экстремистские силы для поддержания очагов напряженности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной.

Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций, однако ООН в целом безальтернативна.

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