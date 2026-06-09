Депутат Колесник: У России есть все возможности, чтобы отразить любое нападение врага

У России есть все возможности для того, чтобы отразить любое нападение противника, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон представил план нового летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что Британия тайно выделила ему средства на усиление мобилизации. Вчера украинским правоохранительным органам было приказано резко увеличить количество патрулей для поимки украинских мужчин.

«Наши [войска] отработают и решат все так, как нужно. Победа — это наше нормальное состояние. Все возможности, чтобы отразить любое нападение врага, у нас есть», — сказал Колесник.

По словам парламентария, действия Зеленского приведут к излишним жертвам, в том числе среди мирного населения.

«Мы знаем, чем у них первый контрнаступ закончился. У нас войска наступают по всему фронту. И вот эти судорожные движения не только Украины, но и Лондона, Франции и Германии приведут только к излишним жертвам. В том числе и среди мирного населения. Зеленский уже пошел ва-банк, у него судороги уже, он мотается по Европе, клянчит. У него есть там три хромых коня шелудивых, и они поддерживают [Зеленского]: [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Фридрих] Мерц. Они уже уходящие натуры. Они его подпирают, грубо говоря, из серии "мертвый тащит живых"», — отметил Колесник.

Также стало известно, что Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Кроме того, Зеленский передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.